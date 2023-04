Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate ‘probabil’ de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…

- Vladlen Tatarski, persoana ucisa duminica, 2 aprilie, in explozia dintr-o cafenea din Sankt Petersburg , este unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri ruși susținatori ai razboiului din Ucraina. Cu toate acestea, el a fost uneori critic la adresa eșecurilor armatei ruse suferite pe frontul din țara vecina,…

- Ucraina a scos 307 copii din teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv un baietel de 8 ani care si-a reintalnit recent bunica, informeaza marti, 7 martie, Reuters. Autoritatile ucrainene estimeaza ca peste 16.000 de copii au fost deportati in Rusia de la inceputul razboiului, in urma cu un an. Rusia a…

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Ministerul ucrainean al Apararii a publicat o lista cu pierderile suferite de Rusia de la inceputul razboiului pana in prezent, iar numarul soldatilor morti a depasit 150.000.

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat, vineri, Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Rusia sustine ca Ucraina planuieste sa insceneze un incident nuclear pe teritoriul sau pentru a da vina pe Moscova inaintea unei reuniuni a Natiunilor Unite, fara a furniza dovezi pentru aceasta acuzatie, relateaza Reuters. Intr-un comunicat, Ministerul rus al Apararii a afirmat ca substante radioactive…

