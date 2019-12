Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au convenit luni sa lucreze pentru retragerea de trupe din trei zone disputate pana la sfarsitul lunii martie, potrivit unei declaratii comune adoptate la incheierea unui summit la Paris in format Normandia dedicat relansarii procesului de pace in estul Ucrainei, relateaza AFP.



Partile sunt de acord cu privire la ''obiectivul de a proceda la o dezangajare a fortelor si echipamentelor pana la sfarsitul lunii martie 2020'', se arata in declaratia comuna.



Presedintele ucrainean Volodimir…