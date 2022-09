Rusia şi SUA schimbă 'mesaje urgente' și au contacte 'sporadice' în privinţa armelor nucleare Kremlinul a anuntat luni ca are contacte "sporadice" cu SUA in chestiuni legate de armele nucleare, la cateva zile dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu joaca la cacialma in privinta disponibilitatii sale de a utiliza astfel de arme daca Rusia isi va simti integritatea teritoriala amenintata, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

