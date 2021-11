Stiri pe aceeasi tema

- Seful Consiliului Securitatii Rusiei, Nikolai Patrusev, si consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, au avut miercuri o discuție telefonica pentru pregatirea unor contacte „la cel mai inalt nivel”.

- Europa a raportat in saptamana 8-14 noiembrie o crestere cu 5% a numarului de decese asociate coronavirusului, in timp ce in restul continentelor numarul mortilor s-a mentinut stabil sau a scazut, releva cel mai recent raport epidemiologic al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citat de EFE. La…

- Joe Biden si Xi Jinping au convenit sa inceapa sa ia in calcul organizarea de discutii „strategice” privind controlul armamentului nuclear intre cele doua puteri , a declarat marti un inalt responsabil al Casei Albe, a doua zi dupa un summit online intre liderul american si omologul sau chinez, relateaza…

- Evenimente cu impact internațional important cum au fost evenimentele recente din Afganistan, episoadele tensionate din relațiile NATO cu Rusia, afacerea submarinelor franceze ce urmau a fi livrate Australiei și alte momente tensionate, spun comentatori ai presei internaționale citați de RFI, determina…

- O "cartita" in serviciul Rusiei a lucrat in cabinetul ministrului apararii din Franta, a facut cunoscut fostul director al serviciului de informatii externe (DGSE), Bernard Bajolet, intr-un reportaj difuzat duminica seara pe canalul France 5, noteaza AFP, informeaza Agerpres. Intrebat despre…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, sambata, la implinirea a 40 de ani de la abolirea pedepsei cu moartea in Franta, ca vrea organizarea unei reuniuni la cel mai inalt nivel pentru a-i convinge pe liderii tarilor care inca pun in aplicare astfel de pedepse, relateaza AFP. Macron a precizat…

- Dupa o convorbire, in urma cu o luna, intre Joe Biden si Xi Jinping, SUA si China vor avea miercuri, la Zurich, in Elvetia, convorbiri la nivel inalt care vor fi urmate de o vizita la Bruxelles si in Franta a consilierului american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, relateaza AFP. Acesta…