Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si SUA dispun de modalitati de a gestiona riscurile nucleare la nivel de agentii de informatii, a declarat insarcinatul cu afaceri al ambasadei americane din Moscova, Elizabeth Rood, pentru agentia de stat rusa RIA Novosti, informeaza Agerpres.

- SUA și Rusia au modalitați de gestionare a riscurilor nucleare la nivelul agențiilor de informații, a declarat insarcinatul cu afaceri al ambasadei SUA la Moscova, Elizabeth Rood, adaugand ca deocamdata nu sunt programate intalniri bilaterale. La inceputul acestei luni, directorul CIA, William Burns,…

- Președintele american Joe Biden a transmis joi ca retorica lui Vladimir Putin privind posibila utilizare a armelor nucleare in Ucraina este „periculoasa”, aratandu-se sceptic fața de comentariile sale potrivit carora nu are intenția sa le foloseasca, transmite Reuters. „Daca nu are nicio intenție, de…

- Presedintele Joe Biden a avertizat marti ca utilizarea de catre Rusia a unei arme nucleare ar fi o "greseala enorm de grava", in contextul in care Moscova sustine ca Ucraina pregateste o "bomba murdara", o afirmatie dezmintita de Kiev si de tarile occidentale, transmite AFP, citat de Agerpres.…

- "Centrala nucleara Zaporojie se afla acum pe teritoriul Federației Ruse și, in consecința, ar trebui sa fie operata sub supravegherea agențiilor noastre relevante", a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Vershinin, citat de RIA Novosti și preluatd e Reuters.Nu este clar cum intenționeaza Rusia…

- Valentin Naumescu, profesor de relatii internationale la Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre amenintarile lui Vladimit Putin cu armele nucleare, ca o astfel de amenintare, venita din partea unei puteri nucleare, trebuie luata…

- UPDATE 13:15 - Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat, joi, ca orice armament din arsenalul Moscovei, inclusiv armele nucleare strategice, ar putea fi folosite pentru a apara „teritoriile din Ucraina care vor fi alipite Rusiei", scriu Reuters și The Guardian.„Cu siguranța, rachetele hipersonice…

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…