Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, a declarat joi ca a convenit de principiu cu omologul sau american John Bolton, consilierul Casei Albe, redeschiderea canalelor de comunicare intre ministerele de externe si ale apararii ale celor doua state, transmite Reuters, preluand agentia RIA.



Bolton si Patrusev au discutat joi la Geneva, in prima intalnire la nivel inalt dupa summitul presedintilor Donald Trump si Vladimir Putin, desfasurat in luna iulie la Helsinki.



Potrivit lui Nikolai Patrusev, a fost convenit un acord de principiu si in ce priveste…