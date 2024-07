Stiri pe aceeasi tema

- Rusia l-a desemnat pe celebrul pianist Evgheni Kissin drept ”agent strain”, din cauza sprijinului acestuia pentru Ucraina și a opoziției sale fața de razboiul din Ucraina, a declarat vineri ministrul Justiției, citat de agenția de presa de stat TASS. Kissin, 52 de ani, nascut la Moscova, a caștigat…

- Rusia a anuntat marti o recompensa financiara de 15 milioane de ruble (aproximativ 170.000 de dolari) pentru doborarea primului avion de lupta F-16 (Fighting Falcon) in Ucraina, potrivit EFE si RBC.ru, care citeaza Ministerul rus al Apararii.

- Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, a purtat prima sa discuție la telefon cu ministrul rus al apararii Andrei Belousov, aflat in post de mai bine de o luna, informeaza AFP, care precizeaza ca cei doi oficiali de rang inalt au vorbit despre razboiul din Ucraina.Discuția dintre Austin și Belousov a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis marti sa aprofundeze legaturile comerciale si de securitate cu Coreea de Nord si sa o sustina impotriva SUA, in timp ce se indrepta spre aceasta tara izolata, dotata cu arme nucleare, in prima sa vizita la Phenian in 24 de ani. SUA si aliatii lor din Asia incearca…

- Coreea de Nord a trimis in Rusia cel puțin 10.000 de containere maritime, care pot conține pana la 4,8 milioane de obuze de artilerie, a declarat ministrul sud-coreean al Apararii, Shin Won-Sik, intr-un interviu pentru Bloomberg.„Vladimir Putin urmarește o cooperare mai stransa cu Coreea de Nord in…

- Un al treilea razboi mondial „s-a strecurat neobservat”, a anunțat un important ziar rusesc, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a avertizat ca loviturile cu raza lunga de acțiune lansate in Rusia dinspre Ucraina ar apropia țarile NATO de o confruntare directa cu Moscova, scrie newsweek.com.

- In saptamanile de cand Vladimir Putin l-a demis pe vechiul sau ministru al Apararii, Serghei Soigu, serviciul de securitate rus al FSB a urmarit o serie de cazuri de corupție la nivel inalt impotriva unui ministru adjunct și a șefilor de departament, in ceea ce mulți oameni din interior numesc acum…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a sosit joi, 23 mai, in Belarus, cel mai apropiat aliat al țarii sale, fiind primit de omologul sau Aleksandr Lukașenko, relateaza Reuters, care precizeaza ca este de așteptat ca discuțiile dintre cei doi sa se concentreze asupra securitații și exercițiilor cu arme…