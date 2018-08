Stiri pe aceeasi tema

- Rusia examineaza luarea unor masuri de represalii impotriva Statelor Unite dupa ce acestea au impus sanctiuni asupra unei companii ruse ce ar fi ajutat Coreea de Nord, a anuntat viceministrul de externe rus Serghei Riabkov citat joi de agentia de presa Interfax, preluata de Reuters, potrivit Agerpres.…

- Statele Unite vor depasi dublul numarului lor de puscasi marini stationati in Norvegia, in conformitate cu planurile prezentate in iunie, a anuntat Ministerul norvegian al Apararii, citat de Reuters și preluat de Agerpres.

- Reprezentanții Ministerului Apararii din Rusia au confirmat sambata faptul ca au propus Statelor Unite o cooperare in ceea ce privește problema refugiaților din Siria și demilitarizarea zonei, printr-o scrisoare trimisa in luna iulie, relateaza Reuters și Interfax, potrivit Mediafax.Propunerile…

- Rusia va desfașura poliția sa militara la granița dintre Siria și Israel, in zona Inalțimile Golan, a anunțat astazi Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Dislocarea din sud-vestul Siriei a insurgenților sirieni devine o problema pentru Israel, care crede ca acest lucru ar putea permite aliaților…

- Rusia va reactiona daca Suedia si Finlanda vor intensifica relatiile cu NATO, deoarece o astfel de expansiune a Aliantei ar submina securitatea la nivel global, a declarat Serghei Shoigu, ministrul rus al Apararii, relateaza Reuters.

- Patru membri ai staff-ului armatei ruse au fost ucisi in timpul unor lupte din estul provinciei siriene Deir al-Zor, conform agentiei Interfax, care citeaza Ministerul Apararii din Rusia, transmite Reuters.