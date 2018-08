Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul sirian este pregatit sa primeasca inapoi un milion de refugiati pe teritoriul sau, dupa eforturile de reconstructie patronate de Rusia, a anuntat marti ministrul rus al Apararii, relateaza AFP. ”Din 2015, atunci cand orasele si satele au inceput sa fie eliberate treptat, peste un milion de…

- Rusia si-a intarit prezenta militara in largul Siriei de teama unei 'provocari' a rebelilor urmate de lovituri occidentale impotriva fortelor presedintelui Bashar al-Assad, a relatat marti presa rusa,...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat luni ca o ”intoarcere la normal” in Siria in care Bashar al-Assad ramane la conducerea tarii ar fi ”o eroare funesta”, relateaza AFP citata de News.ro. ”Ii vedem bine pe cei care ar vrea, odata terminat razboiul contra Daech, sa faciliteze o intoarcere…

- Statele Unite au avertizat Rusia ca sunt pregatite sa ia masuri militare impotriva Siriei daca președintele Bashar al-Assad va utliza arme chimice pentru a recapata ultima regiune aflata sub controlul rebelilor, au informat patru surse citate de site-ul agenției Bloomberg, preluata de Mediafax.

- Statele Unite ale Americii au avertizat Rusia ca sunt pregatite sa ia masuri militare impotriva Siriei daca președintele Bashar al-Assad va utliza arme chimice pentru a recapata ultima regiune aflata sub controlul rebelilor, au informat patru surse citate de site-ul agenției Bloomberg.Oficialii…

- Grupari de insurgenti sirieni au inceput crearea unei "armate nationale" cu ajutorul Turciei, ceea ce ar putea constitui un obstacol in calea planurilor presedintelui sirian Bashar al-Assad de a recastiga controlul asupra nord-vestului tarii, ultimul bastion al rebelilor in Siria, in cazul in care…

- Peste 600 de tineri matematicieni din 110 tari participa luni, 9 iulie, la prima zi de competitie a Olimpiadei Internationale de Matematica, care se desfasoara la Cluj-Napoca. Printre acestia se afla si Hafez al-Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al Assad.

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a amenintat ca va recurge „la forta impotriva combatantilor arabo-kurzi sustinuti de Washington, pentru a recuceri regiunile pe care acestia le controleaza in nordul Siriei”, informeaza joi AFP, preia Agerpres.Intr-un interviu oferit postului de televiziune…