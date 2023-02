Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul rus a fost exclus de la Conferinta de Securitate de la Munchen din cauza razboiului pe care l-a declansat impotriva Ucrainei, au declarat luni organizatori ai reuniunii internationale la nivel inalt, relateaza dpa.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, ia in considerare o intalnire cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, la Conferința de securitate de la Munchen. Acestea ar fi primele discuții fața in fața ale celor doi diplomati dupa ce aviatia americana a doborat obiectele zburatoare deasupra SUA, a…

- Comunitatea internaționala ar trebui sa inființeze un tribunal special pentru a-l judeca pe președintele rus Vladimir Putin și regimul sau pentru razboiul de agresiune impotriva Ucrainei, a declarat luni ministrul german de externe Annalena Baerbock, potrivit Politico Europe .Intr-un discurs susținut…

- UPDATE 00.00 - Presedintele Volodimir Zelenski este increzator ca armata ucraineana va avea „foarte curand” armele si echipamentele necesare pentru a recupera teritoriile cucerite de rusi, dar subliniaza ca pana atunci, rezistenta pe care o opun luptatorii ucraineni in fata atacurilor furibunde ale…

- Rusia ar planui sa invadeze Republica Moldova la inceputul anului urmator, susține directorul Serviciului de Informatii si Securitate de la Chișinau. Potrivit stirileprotv.ro , oficialul a declarat intr-un interviu pentru TVR Moldova ca sunt analizate mai multe scenarii prin care Moscova ar incerca…

- Rusia aproape si-a epuizat stocul actual de arme fabricate in Iran si va cauta sa se realimenteze, arata Ministerul britanic al Apararii in actualizarea sa zilnica a informatiilor despre razboi. Incepand din septembrie, Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei in care a folosit atat arme traditionale,…