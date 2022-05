Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi incetineste ofensiva in Ucraina in mod deliberat, pentru a permite evacuarea civililor, a afirmat marti ministrul apararii rus Serghei Soigu, transmite Reuters cu referire la Agerpres.ro . „Sunt declarate incetari ale focului si sunt create coridoare umanitare pentru a scoate oamenii din asezarile…

- Joe Biden s-a aratat, luni, ingrijorat de faptul ca președintele rus Vladimir Putin nu are nicio cale de ieșire din razboiul din Ucraina, iar președintele american incearca acum sa-și dea seama ce se va intampla in continuare, informeaza Reuters . Joe Biden a spus, vorbind la o strangere de fonduri…

- Rusia isi poate redirectiona cu usurinta exporturile vaste de resurse energetice in alta parte decat in Occident, catre tari care chiar au nevoie de ele in timp ce creste consumul intern de petrol, gaze si carbune, a declarat miercuri presedintele Vladimir Putin, citat de Reuters. Statele Unite, Canada,…

- Principalii importatori chinezi de gaz natural lichefiat (GNL) cauta sa achiziționeze transporturile din Rusia, care au fost evitate de piața, din cauza invadarii Ucrainei, pentru a profita de prețurile reduse, transmite Bloomberg. Companiile de stat chineze precum Sinopec și PetroChina sunt in discuții…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a instiintat, miercuri seara, pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca statele din cadrul Uniunii Europene(UE) vor putea achita in continuare gazele in euro, insa conversia in ruble va fi facuta de banca prin care se efectueaza tranzactiile. „Presedintele rus,…

- Ramzan Kadirov, președintele Ceceniei și un aliat al lui Vladimir Putin, a explicat, intr-o postare pe canalul sau de Telegram, ce tratament au aplicat forțele speciale cecene in Ucraina, scrie agenția de presa rusa URA.ru.Kadirov spune ca forțele speciale, care participa la ofensiva militara alaturi…

- Dupa 11 luni de discutii intense intre Teheran si puterile mondiale, la Viena, pentru a reactiva acordul nuclear, toate partile implicate in negocieri au declarat ca un acord este aproape. Insa, sambata, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat ca Moscova vrea o garantie din partea Statelor…

- Din iulie 2021, legislatia ruseasca semnata de presedintele Vladimir Putin a obligat companiile social media straine cu mai mult de 500.000 de utilizatori pe zi sa deschida birouri locale si sa fie supuse unor restrictii la fel de severe precum interdictia totala. Inainte de termenul limita din martie,…