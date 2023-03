Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat miercuri, 1 martie, in timpul unei vizite oficiale in Uzbekistan, ca administrația Biden a vazut „zero dovezi” ca președintele rus Vladimir Putin este pregatit sa se angajeze in negocieri serioase de pace care sa puna capat razboiului din Ucraina,…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat miercuri in India, unde a venit pentru a participa la o reuniune ministeriala a G20, ca aceasta tara si Rusia nu vor accepta practici „neocoloniale”, precum sanctiunile unilaterale, amenintarile si santajele la adresa statelor suverane, relateaza agentia…

- Potrivit analizei realizate de conducerea editoriala a publicației americane, posibilitatea ca Rusia sa atace o alta țara, inainte de incheierea razboiului din Ucraina, a crescut. In acest context, țina cea mai previzibila ar fi Republica Moldova, un stat care, ca și Ucraina, a facut parte din fosta…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marti ca Rusia va continua sa ajute statul Mali sa-si amelioreze capabilitatile militare, un parteneriat care a provocat ingrijorari in Occident, relateaza Reuters.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marti ca Rusia va continua sa ajute statul Mali sa-si amelioreze capabilitatile militare, un parteneriat care a provocat ingrijorari in Occident, relateaza Reuters . Lavrov a facut aceste declaratii in cadrul unei vizite in statul vest-african, unde…

- Națiunile occidentale au blocat negocierile initiale dintre Ucraina si Rusia, indemnand Administratia Volodimir Zelenski sa amane actiunile de solutionare a conflictului militar, a acuzat luni ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Serghei Lavrov a afirmat ca Rusia a vrut sa negocieze cu Ucraina…

- Ministrul rus de xterne, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu a vazut, deocamdata, nicio propunere serioasa de pace in Ucraina si ca ideile presedintelui Volodimir Zelenski pe aceasta tema sunt inacceptabile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova va fi obligata sa ia masuri la granita sa daca Finlanda va adera la alianta militara NATO, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Finlanda si Suedia au solicitat sa adere la bloc si se afla in prezent in negocieri avansate privind…