- Președintele rus, Vladimir Putin, a discutat cu cancelarul german, Angela Merkel, despre eventualitatea unei ”producții comune de vaccinuri” impotriva noului coronavirus, informeaza News.ro, care citeaza AFP. Potrivitunui comunicat demarți alKremlinului, cei doi lideri au purtat o discuție telefonica,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a discutat impreuna cu cancelarul federal german, Angela Merkel, despre eventualitatea unei „producții comune de vaccinuri” impotriva noului tip de coronavirus, a anunțat Kremlinul marți. Moscova dorește sa-și intensifice capacitațile in acest domeniu, informeaza AFP.…

- Vaccinul ''Sputnik V'', alternativa ruseasca la vaccinurile occidentale, va fi de cateva ori mai ieftin decat cele produse de companiile Pfizer si Moderna si va putea fi transportat incepand din luna februarie la temperaturi cuprinse intre 2 si 8 grade Celsius, a declarat luni agentiei EFE Kiril Dmitriev,…

- Potrivit datelor Centrului Național de Operațiuni coronavirus, in ultimele 24 de ore au fost constatate in țara 467 de decese cauzate de boala și 24.822 de infecții noi. Numai în Moscova, în ultima zi, au fost înregistrate 7.168 de cazuri de Covid-19 și 74 de decese, conform…

- ”Membrii G20 au adoptat masuri imediate si exceptionale pentru a raspunde impoctului pandemiei, inclusiv prin implementarea unor masuri fiscale, monetare si de stabilitate financiara fara precedent”, se arata intr-un comunicat. Cheltuielile totale efectuate pana in prezent reprezinta mai mult de doua…

- ”Exista vaccinuri rusesti, ele sunt eficiente si sigure. Problema care ramane este a producerii lor in masa”, a declarat Vladimir Putin intr-un summit online al statelor membre ale Grupului BRICS, alcatuit din Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud. ”Este important, aici, sa ne unim eforturile…

- Rusia impune reguli de protecție impotriva coronavirusului. Autoritațile ruse impun purtarea maștii in unele locuri publice și recomanda inchiderea barurilor pe timpul nopții. Masca ar urma sa devina obligatorie in parcari, lifturi, taxiuri si transportul public. Agentia rusa pentru protectia consumatorilor…

- Moscova va incepe vaccinarea in masa a rezidentilor sai impotriva COVID-19 in urmatoarele doua luni, a anuntat luni primarul Serghei Sobianin. “Vom incepe vaccinarea in masa a populatiei in decembrie-ianuarie”, a declarat Sobianin intr-un mesaj publicat online. Vaccinarea se va face cu vaccinul, Sputnik…