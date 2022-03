Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii februarie, oficiali chinezi le-au spus oficialilor rusi sa nu invadeze Ucraina inainte de incheierea Jocurilor Olimpice de la Beijing, a relatat New York Times, citand oficiali ai administratiei Biden si un oficial european care a avut acces la un raport al serviciilor secrete.…

- Rusia continua planurile de a construi un gazoduct uriaș care va transporta gaze naturale in China, pe masura ce sancțiunile impuse de Occident ii afecteaza puternic economia, informeaza Business Insider.

- China este foarte interesata de criza din Ucraina, iar motivele sunt mai complexe decat derularea Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing. Se vorbește despre schimbarea ordinii mondiale, in care Statele Unite ar urma sa fie detronate de tandemul Dragonul și Ursul, adica China și Rusia.

- Președintele Vladimir Putin a mers la Beijing, pentru deschiderea Jocurilor Olimpice, și s-a intalnit cu omologul chinez, Xi Jinping. Liderul de la Kremlin și Xi Jinping au convenit sa extinda schimburile comerciale in monedele naționale și sa excluda cat mai mult dolarul american.

- China si Rusia au publicat vineri, in prima zi a Jocurilor Olimpice de iarna editia 2022, desfasurata la Beijing, o „Declaratie comuna” in care critica influenta americana si rolul aliantelor occidentale de aparare - NATO si AUKUS - atat in Europa, cat si in Asia.

- Presedintele rus Vladimir Putin a salutat vineri relatiile de o calitate "fara precedent" dintre tara sa si China condusa de Xi Jinping, in timpul unei vizite intreprinse in prima zi a Jocurilor Olimpice de la Beijing si in plina criza cu Occidentul, informeaza AFP,

- O femeie din Siberia a povestit cum este sa traiești in cel mai friguros loc de pe pamant, unde temperatura poate ajunge și la -70 de grade Celsius iarna. Volggerița Kiun B. a crescut in Yakutia, Rusia, insa in prezent este stabilita in Beijing, China. Videoclipurile de pe canalul ei de YouTube…

- Presedintele rus Vladimir Putin a confirmat, miercuri, ca va fi prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, la Beijing, eveniment care a fost boicotat de Boris Johnson si de alti lideri in semn de protest fata de incalcarea drepturilor omului de catre China, relateaza The Guardian,…