- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat ”convins” ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu ”rabdare” si ”perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP și Agerpres . ”Sunt convins ca datorita perseverentei…

- Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP. "Totul se bazeaza pe politica adversarilor nostri geopolitici, care vor sa imparta Rusia, Rusia…

- Ambasadorul Rusiei in China, Igor Morgulov, a facut un anunt: 'Xi Jinping ar putea vizita Moscova, anul viitor'. In 2023, ar putea avea loc o vizita oficiala a președintelui chinez, Xi Jinping, in Rusia, mai sustine ambasadorul Rusiei la Beijing, Igor Morgulov, dupa cum relateaza Agentia de presa…

- Rusia a facut tot posibilul pentru a preveni izolarea diplomatica la summitul G20 de la Bali, pe masura ce aliatii sai traditionali – China si India – au inceput sa se distanteze de razboiul din Ucraina, despre care scrie intr-un comunicat ca a cauzat pagube economice nespuse lumii. Narendra Modi, premierul…

- David Petraeus, general american in retragere și fost șef al CIA, a declarat ca NATO va distruge toate trupele de ocupație din Ucraina (inclusiv din Crimeea) și navele rusești din Marea Neagra daca Vladimir Putin va decide sa foloseasca o arma nucleara in razboiul sau de invazie, potrivit The Guardian…

