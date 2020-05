Rusia si China profita de urgenta provocata de pandemie pentru a-si promova interesele in Europa, a avertizat secretarul american al apararii, Mark Esper, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Stampa, descriind ca 'maligne' eforturile Chinei de a promova echipamentele de telecomunicatii ale companiei Huawei, transmite Reuters.



Statele Unite 'sunt constiente ca unele (state) vor incerca sa foloseasca pandemia ca mijloc de a investi in industria si infrastructura critice, cu efect asupra securitatii pe termen lung', a declarat Esper in editia de luni a publicatiei…