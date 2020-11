Rusia și China, principalele amenințări pentru Cehia (raport servicii secrete) Serviciile secrete din Cehia afirma ca spionii ruși și chinezi au reprezentat anul trecut o amenințare presanta pentru securitatea și interesele esențiale ale țarii, potrivit unui raport oficial publicat marți și citat de AFP.



În raportul sau anual, Serviciul de informații privind securitatea (BIS) a subliniat eforturile serviciilor rusești și chineze de a-și promova interesele în strainatate.



"Diferența esențiala este ca Rusia încearca sa destabilizeze și dezintegreze opozanții în timp ce China încearca sa reuneasca în jurul ei un ansamblu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

