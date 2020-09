Stiri pe aceeasi tema

- Serbia a renuntat sa participe la exercitii militare prevazute impreuna cu Rusia in Belarus, in urma unor presiuni exercitate de catre Uniunea Europeana (UE), la care aspira sa adere, a anuntat ministrul sarb al Apararii Aleksandar Vulin, relateaza AFP.Serbia, o tara candidata la aderarea…

- Forte militare din Belarus, Rusia si Serbia vor participa la exercitii militare comune in Belarus, a anuntat marti agentia de presa RIA Novosti, citand Ministerul Apararii de la Minsk, transmite Reuters, potrivit Agerpres.