Rusia și Belarus încep exerciții militare aeriene „defensive” Belarus a declarat ca exercițiile militare aeriene cu Rusia, care incep luni, sunt de natura defensiva, pentru a se pregati pentru potențiale situații de lupta, un anunț care vine pe fondul ingrijorarilor tot mai mari ca Moscova impinge Minskul sa se alature ofensivei din Ucraina. Intr-un mesaj postat pe contul de Telegram al Ministerului bielorus […] The post Rusia și Belarus incep exerciții militare aeriene „defensive” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

