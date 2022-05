Rusia a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica Zircon pe o distanța de aproximativ 1.000 km, a anunțat sambata Ministerul Apararii de la Moscova. Racheta a fost lansata din Marea Barents și a lovit o ținta in Marea Alba. Putin spune ca Zircon n-are rival Vladimir Putin a spus despre Zircon ca este […] The post Rusia si-a "umflat muschii", dupa ce SUA au testat rachete noi. Kremlinul a speriat cu Zircon! first appeared on Ziarul National .