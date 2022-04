Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse si-au incheiat regruparea in vederea lansarii unei ofensive in estul Ucrainei, a anuntat luni Ministerul ucrainean al Apararii, in timp ce un oficial militar american a declarat ca Rusia are in prezent in sudul si estul Ucrainei in total 76 de grupuri tactice la nivel de batalion, relateaza…

- Bombardamente puternice in Harkov, dar și in Kiev. Orașul Liov, din vestul Ucrainei, a fost de asemenea lovit. Ministerul rus al Apararii a dat un ultimatum pentru orașul asediat Mariupol. Le-a cerut militarilor ucraineni sa depuna armele pana duminica dimineața. Volodimir Zelenski i-a dat replica și…

- Rusia continua pregatirile pentru ofensiva sa in estul Ucrainei cu scopul de a prelua controlul asupra intregului Donbas, potrivit ultimului raport privind situatia de razboi al Inaltului comandament al armatei ucrainene, facut public joi dimineata, in cea de a 43 a zi a invaziei ruse in Ucraina.Rusia…

- Rușii iși regrupeaza trupele și iși concentreaza eforturile pentru pregatirea unei operațiuni ofensive in estul statului, se arata in raportul de dimineața al Statului Major ucrainean. Scopul este de a stabili controlul complet asupra teritoriului regiunilor Donețk și Luhansk. Ocupanții ruși continua…

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Forte ruse inainteaza catre sud, din regiunea…

- Forțe ruse inainteaza catre sud, dinspre Harkov, si catre nord, de la Mariupol, a anuntat duminica spionajul militar britanic.Pe de alta parte, campul de lupta din nordul Ucrainei ramane ”in mare parte static”, deoarece contraatacuri ucrainene impiedica forțele ruse sa se regrupeze. Acesta ar fi și…

- Rusia intampina probleme in invazia sa asupra Ucrainei, afirma un oficial militar NATO citat de CNN. El spune ca rușii sunt in urma programului și ca situația incepe sa le scape de sub control. „Rușii „au probleme. Sunt in criza de combustibil, se mișca mult prea incet, iar moralul este in mod evident…

- Ministerul rus al Apararii anunța ca o parte din trupele poziționate la granița cu Ucraina se intorc la bazele lor, dupa incheierea unor exerciții militare, relateaza Interfax. Dar exercițiile la scara larga in toata țara continua, potrivit agenției.