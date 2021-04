Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizari de trupe rusesti au fost observate nu doar la frontiera estica a Ucrainei, ci si mai la sud, in Transnistria, care se margineste cu aceasta. Imagini din satelit publicate de canalul Nexta Telegram, cu sediul in Polonia, arata o coloana de blindate in perimetrul aeroportului militar din…

- Zilele acestea ar trebui sa aiba loc un exercițiu militar in largul Marii Negre. Trupele participante, mai ales cele americane sunt avertizate de Kremlin sa stea departe de țarmul rusesc. Avertizarea vine și pe fondul existent de tensiuni intre cele doua state pe marginea zonei din Crimeea. Avertismentul…

- Rusia ameninta ca o noua escaladare a razboiului in Donbas ar putea ”disstruge” Ucraina, iar NATO isi exprima ingrijorarea fata de o importanta consolidare a prezente militare ruse in estul acestei tari, devastat de razboi, relateaza Reuters potrivit news.ro. Imagini difuzate pe retele de…

- Saptamâna trecuta s-a discutat mult despre discursul rostit de Maia Sandu cu ocazia celor 29 de ani de la izbucnirea razboiului moldo-rus de pe Nistru. Președinta Republicii Moldova i-a nedumerit pe veteranii de razboi cu iscusința retorica de a nu spune lucrurilor pe nume, de a comenta…

- Guvernul polonez a luat pozitie joi in disputa dintre presedintele german Frank-Walter Steinmeier si Ucraina, cauzata de incercarea acestuia de a justifica controversatul gazoduct Nord Stream 2, informeaza dpa. Presedintele Germaniei a starnit la sfarsitul saptamanii trecute iritarea Ucrainei, dupa…

- Germania, Suedia și Polonia au expulzat fiecare cate un diplomat rus din țarile lor, potrivit AFP. Mișcarea vine dupa ce Rusia a facut același lucru, vineri, cu trei diplomați din statele europene respective, in timp ce șeful diplomației europene, Josep Borrell, a fost umilit de omologul sau rus la…

- Situația din Rusia se externalizeaza, mai multe țari cu sisteme democratice consolidate exprimand pe cai diplomatice ingrijorarea in legatura cu incarcerarea opozantului principal al lui Putin. Ca arate Rusia a trecut la expulzari de diplomați. Externele de la Kremlin au anuntat vineri expulzarea unor…

- Palatul secret al lui Vladimir Putin, situat pe malul Marii Negre, este una dintre cele mai bine pazite locuri din Rusia, dar si una dintre cele mai secrete. Nimeni nu se poate apropia si exista inclusiv o interdictie de zbor deasupra palatului.