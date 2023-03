Stiri pe aceeasi tema

- Atacuri rusești masive au tintit regiunile ucrainene Harkov si Odesa, au anuntat autoritatile locale. Mai multe explozii au fost semnalate și in Kiev, in cursul dimineții. De luni intregi, Rusia bombardeaza instalatii-cheie din Ucraina cu rachete si drone, perturband viata de zi cu zi a milioane de…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a afirmat ca fabricile din tara lucreaza non-stop pentru a raspunde cresterii exponentiale a comenzilor de armament, el ironizand ideea ca fortele ruse raman fara rachete, transmite sambata Reuters, citata de Agerpres. Potrivit lui Medvedev, Rusia si-a sporit ‘de…

- Armata ucraineana a declarat ca Rusia și-a dublat vineri numarul de nave aflate in serviciu activ in Marea Neagra și a prezis ca aceasta ar putea fi o pregatire pentru mai multe atacuri cu rachete, potrivit Reuters. Marina rusa a lansat in mod regulat rachete din Marea Neagra, ca parte a unui efort…

- Kremlinul a reacționat luni, 30 ianuarie, prin purtatorul de cuvant, dupa ce fostul premier britanic Boris Johnson a afirmat ca Vladimir Putin l-a amenințat in timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc inaintea invadarii Ucrainei, transmite Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca ceea ce a spus…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc, relateaza EFE, preluata de Agerpres. „In ceea ce priveste apararea antiaeriana de diferite clase, productia rusa este…

- Un nou atac puternic al Rusiei asupra Ucrainei a fost inregistrat in noaptea de miercuri spre joi, dar și joi dimineața, potrivit oficalilor ucraineni, care susțin ca peste 120 de rachete au fost trase asupra unor diferite regiuni. Cele mai mari explozii s-au produs langa cea mai mare centrala nucleara…

- Rusia a lansat vineri dimineata 76 de rachete asupra Ucrainei, dintre care 60 au fost doborate de apararea antiaeriana, iar pentru prima data acestea au fost lansate si de bombardiere strategice. Regiunea Kiev a fost tinta principala a atacului, fiind vizata de 40 de rachete. Autoritatile au anuntat…

- Un nou atac masiv cu rachete a fost lansat, vineri, de Rusia asupra mai multor orașe ucrainene. Explozii au avut loc inclusiv in centrul Kievului, iar in mai multe localitati din tara se inregistrau intreruperi in alimentarea cu electricitate, relateaza AFP. ”Nu iesiti din adaposturi! Atacul impotriva…