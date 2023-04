Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, a spus sambata ca actualul stat ucrainean nu intereseaza pe nimeni in Rusia, Europa, SUA, America Latina, Asia si Africa, motiv pentru care zilele Ucrainei sunt numarate, transmite EFE. Ucraina s-a transformat…

- Exporturile de motorina ale Rusiei sunt pe cale sa atinga un nou record in aceasta luna, in pofida sanctiunilor adoptate de Uniunea Europeana, care au lipsit Rusia de cea mai importanta piata a sa de export, transmite Bloomberg, relateaza Agerpres.La data de 5 februarie anul curent a intrat in vigoare…

- Anul 2023 a debutat cu un puternic sentiment de optimism pentru sectorul energetic la nivel global, in ciuda recentelor evoluții de securitate. Potrivit lui Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania, angajamentul corporativ sporit pentru decarbonizare,…

- Secretarul Consiliului Securitatii Rusiei, Nikolai Patrusev, a declarat miercuri ca, dupa retragerea din Afganistan, SUA isi continua "experimentele geopolitice" in alte regiuni ale lumii, printre acestea, in Europa si America Latina, transmite EFE. "Nu exista nicio indoiala ca americanii isi vor…

- Rusia intentioneaza sa isi majoreze exporturile de motorina in februarie, in pofida embargoului impus de Uniunea Europeana, a plafonului de pret si a lipsei tancurilor petroliere, arata datele furnizate de traderi si de platforma Refinitiv, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent…