- Rusia a lansat cu succes noua sa racheta spatiala de ultima generatie Angara, intr-o perioada in care Moscova incearca sa isi modernizeze flota spatiala pentru a se impune din nou ca o putere orbitala de prim rang, informeaza AFP.

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca țarile occidentale au inventat ipoteza privind existența unor planuri pe care le-ar avea Rusia de a ataca Ucraina și le-a propus acestora „sa puna faptele pe masa”. „Inca o data, ‘partenerii’ noștri, așa cum sunt numiți in Rusia, rivalii…

- Rusia acuza Occidentul ca isi aduna forte la granitele sale si ale Belarusului in remarci ce par a oglindi avertismentele recente ale SUA referitoare la pozitionarea agresiva a Moscovei in raport cu Ucraina, relateaza adevarul.ro.

- Chiar in ziua in care Vladimir Putin a acuzat din nou Occidentul ca face exercitii militare "provocatoare" in Marea Neagra si alte regiuni de la frontiera Rusiei, Moscova a raportat succesul unui alt test cu racheta hipersonica Zirkon.

- Testele cu racheta hipersonica ruseasca Zircon sunt aproape de final si livrarile acestei rachete pentru fortele navale rusesti vor incepe anul viitor, a declarat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin, potrivit Reuters. Aceasta actiune se inscrie in incercarile Moscovei de a lua un avans…

- Marina rusa a testat cu succes o racheta balistica intercontinentala Bulava, a comunicat joi Ministerul rus al Apararii, citat de agentia de presa EFE si postul de televiziune al armatei ruse Zvezda.

- Rusia a anunțat, luni, ca a lansat cu succes, in premiera, o racheta de croaziera hipersonica Zircon de pe un submarin. Aceasta arma este laudata de președintele Vladimir Putin ca facand parte dintr-o noua generație de arme, fara precedent, scrie Reuters.