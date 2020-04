Rusia și-a închis spațiul aerian și renunță chiar și la repatrierea cetățenilor Rusia isi suspenda toate zborurile catre si dinspre tara, inclusiv repatrierea cetatenilor sai, cu scopul de a limita riscul unui nou val de infectii cu noul coronavirus, potrivit Reuters, potrivit Agerpres. Centrul operational dedicat coronavirusului a declarat ca suspendarea se aplica tuturor zborurilor speciale destinate sa repatrieze cetateni rusi sau sa transporte cetateni straini in tarile The post Rusia și-a inchis spațiul aerian și renunța chiar și la repatrierea cetațenilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

