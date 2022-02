Fortele concentrate de Rusia in apropierea frontierelor cu Ucraina se ridica probabil la 190.000 de soldati, a estimat vineri ambasadorul SUA la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) intr-o declaratie la o reuniune a acestui forum paneuropean cu sediul la Viena privind criza din Ucraina, relateaza Reuters. „Estimam ca Rusia a comasat probabil […] The post Rusia și-a dublat numarul de militari din apropierea Ucrainei, arata un diplomat american appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .