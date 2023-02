Rusia sfidează embargoul internațional și intenționează să își majoreze exportul de motorină Rusia vrea sa isi majoreze exporturile de motorina in februarie, in pofida embargoului impus de UE, a plafonului de pret si a lipsei tancurilor petroliere, potrivit datelor furnizate de traderi si de platforma Refinitiv, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

