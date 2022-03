Rusia a respins decizia Curtii Internationale de Justitie de la Haga, care i-a ordonat sa-si suspende imediat operatiunile militare in Ucraina. “Nu vom putea tine cont de aceasta decizie”, a transmis, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Peskov a subliniat in declarația sa ca cele doua parti, Rusia si Ucraina, trebuie sa ajunga la un acord pentru ca decizia sa fie pusa in aplicare. “In acest caz, niciun acord nu este posibil”, a afirmat reprezentantul Kremlinului. Curtea Internationala de Justitie a ordonat miercuri Rusiei sa-si suspende imediat operatiunile militare din Ucraina.…