Rusia semnalează o încălcarea a armistiţiului în Nagorno-Karabah Armata rusa a semnalat sambata o incalcare o armistitiului care a pus capat in noiembrie luptelor dintre Azerbaidjan si Armenia din regiunea separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP.



"Un caz de incalcare a armistitiului a fost semnalat la 11 decembrie (vineri) in districtul Hadrut", a precizat Ministerul rus al Apararii, care a desfasurat forte de mentinere a pacii la fata locului, conform unui comunicat publicat sambata.



Declaratiile survin in contextul in care armata armeana a raportat "atacuri" ale Azerbaidjanului in directia a doua sate ramase sub controlul fortelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, dupa sase saptamani de lupte grele, Azerbaidjanul a anuntat ca a capturat orasul Susa, cunoscut de catre armeni drept Susi, care este situat pe un munte de unde se vede orasul Stepanakert. Liderii din Nagorno Karabah au negat duminica pierderea controlului asupra orasului, iar premierul…

- Armenia si Azerbaidjan s-au acuzat reciproc, duminica, de incalcarea armistitiului care a intrat in vigoare la miezul noptii trecute in Nagorno Karabah, relateaza AFP.Intr-un comunicat, Ministerul azer al Apararii a notat ca fortele armene au incalcat “in mod flagrant noul acord”, denuntand…

- Acordul de incetare a focului din Nagorno-Karabah pare sa fie o promisiune greu de respectat. La nici o jumatate de ora de la intrarea sa in vigoare, forțele Armeniei și Azerbaidjanului au reinceput bombardamentele. Ca de obicei, cele doua tabere se acuza reciproc de incalcarea ințelegerii, care vine…

- Declaratiile lui Peskov intervin pe fondul speculatiilor ca Moscova ar putea oferi sprijin militar Armeniei, legata printr-un pact militar, in contextul relansarii violentelor din Nagorno-Karabah intre etnicii armeni din enclava azera, sustinuti de Erevan, si armata Azerbaidjanului, sustinut de Turcia.…

- In virtutea obligatiilor care ii revin in baza Organizatiei Tratatului de Securitate Colectiva (OTSC), Rusia poate apara Armenia numai in cazul unui pericol extern, iar aceste obligatii nu se extind si asupra Nagorno-Karabah, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Ministrul de externe azer Ceyhun Bayramov se deplaseaza joi la Geneva pentru o intrevedere cu mediatorul international in conflictul din Nagorno-Karabah, dar nu va avea loc nicio intalnire cu reprezentanti ai Armeniei, relateaza AFP. ''Obiectivul vizitei este de a-i intalni pe copresedintii Grupului…

- Ministrul de externe azer Ceyhun Bayramov se deplaseaza joi la Geneva pentru o intrevedere cu mediatorul international in conflictul din Nagorno-Karabah, dar nu va avea loc nicio intalnire cu reprezentanti ai Armeniei, relateaza AFP. ''Obiectivul vizitei este de a-i intalni pe copresedintii…

- Armenia a acuzat luni Turcia ca a furnizat sprijin militar direct Azerbaidjanului in confruntarea dintre cele doua foste republici sovietice in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza Reuters citata de Agerpres. Ministerul de Externe armean a transmis intr-un comunicat ca Turcia are o "prezenta…