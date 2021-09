Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al companiei ruse de securitate cibernetica Group IB, Ilia Saskov, a fost retinut la Moscova sub banuiala de tradare de stat si va ramane in arest timp de doua luni, a anuntat miercuri un tribunal rus

- Rusia si China ar trebui implicate in discutiile cu privire la viitorul Afganistanului, inclusiv asupra planurilor de evacuare a afganilor vizati de posibile persecutii din partea talibanilor, a declarat seful diplomatiei germane Heiko Mass in timpul unei vizite intreprinse in capitala Uzbekistanului,…

- Moscova a promis masuri de retorsiune dupa un nou set de sanctiuni impuse de Statele Unite impotriva unei nave si a doua companii rusesti implicate in proiectul gazoductului Nord Stream 2, transmite Reuters, citand un comunicat emis sambata de MAE rus. Washington a impus vineri sanctiuni…

- Directorul general al unui Centru de cercetari in domeniul tehnologiilor hipersonice din Moscova a fost arestat joi de Serviciul Federal de Securitate (FSB), sub suspiciunea de tradare de stat, a declarat joi o sursa din cadrul institutiilor de forta, citata de TASS, potrivit Reuters. FSB…

- Rusia l-a reținut pe directorul unei unitați de cercetare specializata in tehnologiile hipersonice din Moscova, suspectat de inalta tradare, relateaza agenția de presa TASS, potrivit Reuters.

- Consulul Estoniei la Sankt-Petersburg, Mart Latte, a fost retinut marti, in timp ce primea "informatii clasificate" de la un cetatean rus, a anuntat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB), citat de Interfax, conform Reuters si EFE, pe fondul inmultirii cazurilor de spionaj intre Moscova…

