- Un cunoscut jurnalist rus a declarat marți ca generalul Serghei Surovikin, fost comandant al campaniei militare ruse din Ucraina, a fost demis din funcția de comandant al forțelor aerospațiale ale țarii.Nu a existat nicio confirmare oficiala a relatarii lui Alexei Venediktov, fostul director al postului…

- Generalul (r) Ben Hodges, fostul comandant al trupelor SUA in Europa, este de parere ca NATO ar trebui sa inceapa sa se pregateasca in vederea unui „razboi iminent” cu Rusia, conform Digi24.Hodges a scris intr-un editorial publicat in The Telegraph, ca „multe figuri publice s-au grabit sa arate cu…

- Pentagonul a anunțat joi, la aproximativ doua saptamani dupa rebeliunea eșuata a grupului Wagner, ca mercenarii ruși nu mai participa ”in mod semnificativ” la operatiunile de lupta in Ucraina, relateaza AFP. ”In acest stadiu, nu vedem fortele Wagner participand intr-un mod semnificativ la operatiunile…

- In incercarea de a-și restabili leadershipul pe continent, liderul francez Emmanuel Macron a facut o schimbare de strategie, dorind sa „accelereze” extinderea UE catre țarile din fostul bloc sovietic și acceptand, la limita, integrarea Kievul in Alianța Atlantica, scrie publicația Le Monde . Schimbarea…

- EPURAREA LUI PUTIN ȘI IMPLICAREA FSB IN PUCIUL MERCENARILOR WAGNER CONDUSȘI DE PRIGOJINJurnaliștii ruși din exil susțin ca Serviciul federal de securitate rus ar fi autorul revoltei declanșate la sfarșitul saptamanii trecute de Evgheni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner. Rebeliunea lui Prigojin…

- Dupa ce publicația independenta rusa in exil Novaia Gazeta Europa a scris despre posibilul rol jucat de FSB in revolta lui Evgheni Prigojin din weekend, New York Times citeaza oficiali americani care spun ca este posibil ca și un general de top al Rusiei, Serghei Surovikin, sa fi susținut mișcarea Wagner.…

- Rusia nu va castiga razboiul din Ucraina doar prin mijloace militare, a reafirmat joi seful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, avertizand ca, de asemenea, este putin probabil ca Kievul sa reuseasca sa expulzeze rapid toate fortele ruse de pe teritoriul sau, transmite AFP, citat de Agerpres."Acest…