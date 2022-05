Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a afirmat luni ca presupusele tentative ale Biroului Federal de Investigatii (FBI) si ale Agentiei Centrale de Informatii (CIA) din Statele Unite de a recruta agenti din randul personalului ambasadei Rusiei la Washington sunt inacceptabile, transmite Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret privind sanctiunile economice ca masura de retorsiune fata de ”actiunile neprietenoase ale anumitor state straine si organizatii internationale”, a anuntat, marti, Kremlinul, relateaza Reuters. Documentul respectiv nu ofera detalii cu privire la persoanele…

- Funcționarea Ambasadei Rusiei la Washington este blocata, cu conturile bancare inchise și funcționari care primesc amenințari, potrivit ambasadorului Anatoli Antonov, citat de agenția rusa de știri RIA, scrie Reuters.

- Administrația lui Vladimir Putin a expulzat, luni, angajații Ambasadei Bulgariei in Federația Rusiei, ca raspuns la acțiunea Bulgariei din 10 martie, de a expulza 10 diplomați ruși de la Sofia. Conform CNN, ministerul rus de externe a anunțat masura luata luni, 18 aprilie. ”Atanas Krastin, Ambasadorul…

- Rusia a avertizat SUA, intr-o nota diplomatica, ca vor exista „consecințe imprevizibile” daca Washington-ul va continua sa inarmeze Ucraina, a relatat vineri The Washington Post, citat de Reuters. „Facem apel la Statele Unite și la aliații lor sa opreasca militarizarea iresponsabila a Ucrainei, care…

- Kremlinul, a anunțat, luni, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, ca Rusia elaboreaza metode de acceptare a plaților in ruble pentru exporturile sale de gaze și ca va lua decizii in timp util daca țarile europene refuza sa plateasca in moneda ruseasca. „Nu vom furniza gaz gratuit, acest lucru…

- Delegațiile Ucrainei și Rusiei au reluat negocierile dupa o pauza tehnica de o zi. Kremlinul a apreciat, marti, drept prematur orice „pronostic” cu privire la negocierile cu Kievul. In schimb, un consilier al presedintiei ucrainene a calificat drept posibil ca un acord de pace sa fie incheiat pana in…