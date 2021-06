Rusia se scufundă în criza Covid: record de decese zilnice Rusia a inregistrat miercuri un record de decese zilnice cauzate de Covid-19 pentru a doua zi consecutiv. Exista doua probleme: tara este afectata sever de varianta Delta a virusului, iar campania de vaccinare avanseaza lent. Potrivit bilantului guvernului, 669 de persoane au murit, depasind recordul de 652 de decese stabilit marți. Cele mai afectate orase […] The post Rusia se scufunda in criza Covid: record de decese zilnice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

