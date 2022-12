Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de motorina realizate de Rusia pe cale maritima urmeaza sa inregistreze o crestere semnificativa luna viitoare, in conditiile in care aceasta se grabeste sa isi trimita carburantii pe piata inainte de intrarea in vigoare a unui embargou UE, la inceputul lui

- Exporturile rusesti de petrol s-au prabusit cu peste 50- dupa declansarea embargoului UE, arata datele colectate de agentia Bloomberg. Pe de alta parte, Kommersant scrie de o scadere de 11-, intre 1 si 20 decembrie, citand surse rusesti. De cand Uniunea Europeana si-a impus sanctiunile pentru titeiul…

- Pretul petrolului ar putea creste anul viitor, pe masura ce sanctiunile vor reduce oferta din Rusia, iar cererea va depasi asteptarile anterioare, a declarat Agentia Internationala pentru Energie, potrivit Bloomberg, relateaza Mediafax. Acțiunea ar putea afecta inclusiv prețul la benzina sau motorina.…

- Europa aduce incarcaturi de motorina din intreaga lume intr-un ritm aproape record, inainte de viitoarea interzicere a livrarilor de la cel mai mare furnizor extern: Rusia. In primele 10 zile ale acestei luni, Uniunea Europeana și Marea Britanie au importat peste 16 milioane de barili de combustibil…

- Procurorul șef al UE, care și-a obținut reputația luptand cu politicienii corupți din Romania, afirma ca de-abia așteapta sa inceapa lucrul la combaterea celor care incalca sancțiunile contra Rusiei, scrie Bloomberg , citat de Rador. Biroul Procurorului Public European (EPPO), care funcționeaza acum…

- Traderii europeni se grabesc sa-și umple rezervele din regiune cu motorina din Rusia, inainte ca o interdicție a UE sa intre in vigoare in februarie, avand in vedere ca sursele alternative raman limitate, potrivit Reuters.

Administratia Biden are in vedere interzicerea completa a aluminiului rusesc, ca raspuns la escaladarea militara a Rusiei in Ucraina, a informat miercuri Bloomberg.

Uniunea Europeana a propus ca serviciile de pilotaj maritim sa fie scutite de la sanctiunile care vizeaza transferul de petrol rusesc, sanctiuni care ar urma sa intre in vigoare in acest an pentru a pedepsi Rusia pentru invazia sa din Ucraina, transmite Bloomberg.