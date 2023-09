Rusia se pregătește pentru un război lung. Își suplimentează masiv bugetul apărării Cheltuielile militare ale Rusiei vor creste cu aproape 70% in 2024, potrivit unui document al Ministerului de Finante publicat joi, o decizie care ilustreaza hotararea Moscovei de a-si continua interventia militara in Ucraina. Potrivit acestui document, cheltuielile apararii ruse vor creste in 2024 cu 68% fata de acest an si vor atinge 10.800 de miliarde […] The post Rusia se pregatește pentru un razboi lung. Iși suplimenteaza masiv bugetul apararii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

