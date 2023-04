Autoritațile ruse au lansat in mod discret inspecții, reparații și curațari ale adaposturilor antiatomice din intreaga țara, care au stat in stare latenta de la sfarșitul Razboiului Rece. Cele mai sofisticate buncare sunt cele din Moscova și Sankt Petersburg. Dar nici cele din Samara nu sunt de trecut cu vedere, ele dand naștere unui adevarat […] The post Rusia se pregatește de un razboi nuclear?! Adaposturile antiaeriene, inspectate și aprovizionate / Cum arata in prezent (VIDEO) first appeared on Ziarul National .