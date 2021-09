Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa va efectua marti, 7 septembrie, exercitii militare in peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Rusia in 2014, a informat sambata Ministerul Apararii rus, transmite EFE. La manevre vor participa peste 500 de militari si mai bine de o suta de unitati si echipament militar, precum…

- Rusia vrea sa construiasca 51 de infrastructuri militare suplimentare pe Insulele Kurile - un teritoriu revendicat de catre Japonia -, a anuntat luni Ministerul rus al Apararii, citat de agentia rusa oficiala de presa Tass, relateaza adevarul.ro.

- Armata rusa a inceput luni exercitii tactice pe scara larga in 20 de poligoane din Districtul militar Sud, inclusiv in Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, not.red.), in Abhazia si Osetia de Sud (doua regiuni separatiste georgiene recunoscute de Moscova in 2008, not.red.), relateaza…

- Armata rusa a tras focuri de avertizare asupra cursului distrugatorului britanic HMS Defender care a intrat in apele teritoriale rusești din Marea Neagra, in largul Capului Fiolent, a declarat Ministerul rus al Apararii din Rusia intr-un comunicat. Distrugatorul britanic „a fost avertizat in prealabil…

- Rusia a inceput vineri o noua serie de exercitii militare in Crimeea, la care fortele aeriene ale Flotei ruse din Marea Neagra si un regiment de sisteme antiariene si antiracheta dislocat in peninsula (anexata) in contextul in care un distrugator american urmeaza sa intre in apele Marii Negre, relateaza…