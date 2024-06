Stiri pe aceeasi tema

- Rosatom, gigantul nuclear rusesc, construiește prima centrala nucleara din Bangladesh. Cu un cost estimat la aproximativ 12 miliarde de dolari, este unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura din istoria acestei națiuni de 170 de milioane de locuitori. Guvernul din Bangladesh susține ca centrala…

- Rusia a anuntat marti initierea unei revizuiri a doctrinei sale nucleare, avand in vedere deteriorarea situatiei internationale de securitate, in mare masura ca urmare a reactiei Occidentului fata de conflictul din Ucraina, transmit agentiile EFE si TASS. „Situatia internationala arata o tendinta catre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca Rusia nu are nevoie sa foloseasca armele nucleare pentru a castiga conflictul din Ucraina, si ca nu vede existenta unor conditii pentru folosirea armelor nucleare, asa cum sunt ele prevazute in doctrina militara a Rusia, desi nu exclude revizuirea…

- Daca in Ucraina apar rachete germane care vor lovi teritoriul Rusiei, acest lucru va distruge in cele din urma relațiile dintre Rusia și Germania, a spus președintele rus Vladimir Putin, care a amintit in acest context și de doctrina nucleara ruseasca.

- Liderul de la Kremlin ameninta din nou cu armele nucleare. Putin spune ca Rusia are astfel de arme care nu sunt doar pentru descurajare, ci pot fi folosite. Președintele rus a declarat ca ”daca suveranitatea și integritatea Rusiei sunt amenințate, putem folosi toate mijloacele, conform doctrinei nucleare”.…

- Exercitiile nucleare organizate langa granița cu Ucraina fac parte din incercari ale Kremlinului de a influenta procesul de luare a deciziilor in Vest si au legatura in special cu discutiile referitoare la permisiunea de a folosi armele occidentale pentru a lovi obiective militare din Rusia, afirma…

- Kremlinul a declarat luni ca exercitiile cu arme nucleare non-strategice pe care presedintele Vladimir Putin le-a ordonat vor avea loc "intr-un termen adecvat" si ca aceasta este o chestiune care tine de Ministerul Apararii, relateaza TASS, potrivit News.ro.