- Rusia a interzis joi accesul pe teritoriul sau a 39 de cetateni australieni care lucreaza in special in serviciile de securitate si aparare, in represalii la sanctiunile impuse de Canberra impotriva Moscovei pentru ofensiva sa in Ucraina, relateaza AFP. „In raspuns la decizia oficialilor din Canberra…

- Arme, bani, sancțiuni: miniștrii de Externe ai țarilor UE, reuniți luni la Bruxelles, au reafirmat voința țarilor lor de a sprijini Ucraina și de a crește presiunea asupra Moscovei, in ciuda amenințarii cu intreruperea totala a livrarilor de gaz din Rusia. Surse informate citate de ”Le Figaro” au relatat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasburg a anuntat marti ca a inregistrat o reclamație oficiala din partea Ucrainei impotriva Rusiei, o procedura destul de rara, menita sa constate incalcarile drepturilor omului comise de Moscova de la inceputul invaziei in tara vecina, transmite…

- Marti, 28 iunie, la incheierea summitului G7 din Germania, presedintele Franței, Emmanuel Macron s-a pronuntat impotriva desemnarii Rusiei ca ”stat finantator al terorismului”, asa cum ceruse omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite AFP cu referire la Agerpres.ro . „Nu avem nevoie de nicio…

- Un deputat al opoziției de la Moscova a protestat impotriva razboiului, chiar in timp ce era judecat pentru „discreditarea” armatei ruse, relateaza marți agenția de presa SOTA, potrivit The Moscow Times . Alexei Gorinov, membru al Consiliului Districtului Krasnoselski din centrul Moscovei, a fost arestat…

- Numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei comise de „structuri de stat” straine a crescut de mai multe ori, a declarat vineri Vladimir Putin. In aceste condiții, Moscova trebuie sa-și intareasca apararea cibernetica reducand riscul de a utiliza software si hardware de peste hotare, a adaugat liderul…

- O parte a analiștilor de razboi era de parere, pe parcursul „operațiunii speciale” declanșate de Rusia in Ucraina, ca Putin va opri mișcarea de trupe pe 9 mai, cand, conform planului sau și al generalilor sai, ar fi trebuit sa invinga țara pe care a invadat-o. Cum socoteala de acasa nu se potrivește…

- Oleg Tinkov, fondatorul uneia dintre cele mai mari banci din Rusia, a denunțat duminica regimul condus de președintele rus Vladimir Putin, despre care spune ca a ajuns la un ”nivel catastrofal”, in primul sau interviu de la inceputul invaziei in Ucraina, acordat pentru New York Times.„Mi-am dat seama…