Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat marti ca a avut o conversatie "lunga si semnificativa" la telefon cu presedintele francez, Emmanuel Macron, despre razboiul din Ucraina, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ziua Victoriei este pe 9 mai și se pare ca Rusia spera sa obțina rezultate pana atunci. Analistul Sky News in domeniul apararii, Dr. Alex Walmsley, spune ca exista acum trei focare ale invaziei rusești in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Apar noi informații despre luptatorii din Orientul Mijlociu, folosiți de Rusia in Ucraina. Dupa ce s-a aflat ca soldaților sirieni li se ofereau pana la 5.000 de lire sterline pe luna pentru a lupta in prima linie pentru Rusia in Ucraina, BBC News Arabic vine cu noi detalii. Fii la curent…

- Ambasadorul Chinei in SUA, Qin Gang, a declarat ca tara sa nu va trimite arme si munitii pentru a sprijini Rusia in invazia din Ucraina, subliniind ca Beijingul "va face totul pentru a descalada criza", relateaza BBC preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident in legatura cu razboiul din Ucraina, trei cosmonauti urmeaza sa decoleze vineri pentru a ajunge la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), relateaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernele din Uniunea Europeana pregatesc o noua runda de interdicții de calatorie și inghețare de active pentru aproximativ 100 de ruși din cauza invaziei Moscovei in Ucraina, anunța Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Germania a decis sa-si creasca livrarile de armament Ucrainei devastate de razboi si sa-i trimita 2.700 de rachete antiaeriene suplimentare, declara o sursa guvernamentala germana AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rusia intentioneaza inlaturarea de la putere a Administratiei prooccidentale de la Kiev si instalarea unui regim prorus, afirma un oficial de la Washington pe baza informatiilor obtinute de serviciile secrete, informeaza cotidianul Le Monde. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…