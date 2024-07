Trei nave de razboi rusești au ajuns sambata in apele cubaneze, a doua calatorie maritima de acest fel in tot atatea luni, reflectand aprofundarea legaturilor dintre cele doua țari. Grupul naval ar trebui sa ramana in portul Havana pana la 30 iulie, potrivit AP. Sosirea are loc la doar cateva saptamani dupa ce alte nave […] The post Rusia se joaca cu focul? Inca o manevra care provoaca SUA first appeared on Ziarul National .