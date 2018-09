Stiri pe aceeasi tema

- Autoproclamatele republici populare Donetk si Lugansk din estul prorus al Ucrainei au anuntat vineri convocarea de alegeri generale pentru data de 11 noiembrie in ambele entitati, nerecunoscute de comunitatea internationala, informeaza EFE si Interfax. In noiembrie se implinesc patru ani de…

- Avioanele de vanatoare Typhoon ale Forțele Regale Aeriene Britanice, aflate in misiune la baza Mihai Kogalniceanu din Constanța, au interceptat din nou doua avioane de lupta rusești, care s-au apropiat periculos de mult de spațiul aerian al NATO, deasupra Marii Negre. Potrivit unui comunicat al Royal …

- Statele Unite ale Americii vor furniza Ucrainei nave militare, ceea ce va consolida capacitatile de aparare la Marea Neagra ale Kievului, a declarat marti ambasadorul ucrainean la Washington, Valeri Cealîi, citat de Agerpres. Kievul face în prezent demersuri pentru a primi în…

- Dronele misiunii de monitorizare a OSCE au filmat coloane de camioane neinscripționate care plecau din estul Ucrainei si intrau in Rusia.Traversarea granitei de stat s-a facut in zona Donetk, unde nu exista puncte de trecere a frontierei.

- Petro Porosenko, președintele Ucrainei, s-a pronuntat - sambata, in timpul celebrarii celei de-a 1030-a aniversari a crestinarii Rusiei Kievene, precursoare a actualului stat ucrainean si al celui rus - in favoarea accelerarii separarii bisericii ucrainene de Patriarhia Moscovei prin crearea unei…

- SUA a avertizat Turcia ca daca va cumpara vreodata sisteme antiaeriene din Rusia vor exista consecințe majore. De curand, țara lui Recep Tayyip Erdogan, a achizionat aceste sisteme fara a mai ține cont de avertizarile primite.

- Polonia, regiunea Bemowo Piskie. La mai puțin de 180 de kilometri de enclava ruseasca puternic militarizata Kaliningrad, NATO face o rara demonstrație de forța, in cadrul unui exercițiu care a luat in calcul toate scenariile unui posibil razboi modern, inclusiv știrile false, adica dezinformarea. Manevrele…

- “Am mancat și carne de om, am fost canibal, dar și animal”. Vorbele ii aparțin lui Ernest Ulrich, un veteran de razboi din Petroșani. La cei 92 de ani ai sai, Ernest Ulrich are inca in memorie acele clipe de coșmar petrecute in lagarele din Siberia. Povestea veteranului de razboi este una cutremuratoare.…