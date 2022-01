Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat duminica aceasta ca este dezamagita de semnalele pe care Washingtonul si Bruxellesul le transmit inaintea negocierilor de luni de la Geneva si de faptul ca Statele Unite ale Americii insista pe concesii unilaterale din partea Rusiei, au relatat agentiile Interfax si RIA, citate de…

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile privind Ucraina si probleme de control al armamentului nuclear, a spus pentru AFP un purtator de cuvant de la Casa Alba insarcinat cu probleme de securitate. „Statele Unite sunt dornice sa se angajeze intr-un dialog cu Rusia", a afirmat…

- Rusia a primit o propunere NATO de a incepe discutiile referitoare la ingrijorarile de securitate ale Moscovei pe 12 ianuarie si o ia in considerare, a relatat duminica agentia de presa TASS, care citeaza Ministerul de Externe rus, transmite Reuters. Rusia, care a deranjat Occidentul cu o desfasurare…

- „In cazul mentinerii liniei foarte clar agresiva a colegilor nostri occidentali, vom lua masuri de represalii militare si tehnice adecvate”, a declarat Vladimir Putin in timpul unei interventii in fata cadrelor armatei ruse si ale Ministerului Apararii.„Intarirea la frontierele ruse a unor formatiuni…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Departamentul de Stat American a anunțat, luni, ca SUA impune noi sancțiuni proiectului de operaționalizare a gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa lege Rusia de Germania, potrivit DPA, citata de Agerpres. SUA continua astfel lungul șir al sancțiunilor impotriva proiectului.Potrivit unui raport…