Stiri pe aceeasi tema

- Rusia amenința cu acțiuni in justiție daca Occidentul va incerca sa o forțeze sa intre in incapacitate de plata, a declarat luni ministrul de finanțe Anton Siluanov pentru ziarul pro-Kremlin Izvestia, ascuțind tonul Moscovei in lupta sa financiara cu Occi

- Ministerul rus de Finante a platit in ruble o parte din datoriile sale in dolari scadente in aceasta saptamana, dupa ce bancile straine au refuzat sa proceseze plati in valoare de 649,2 milioane de dolari, ceea ce a dus la speculatii privind o posibila incapacitate tehnica de plata, scrie Bloomberg.

- Rusia s-ar putea afla, in teorie, in incapacitate de plata (default), dar aceasta ar fi o situatie artificiala, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce Ministerul rus de Finante a decis sa faca in ruble platile pentru doua obligatiuni denominate in dolari,…

- Rusia nu va cere imediat cumparatorilor sa plateasca in ruble pentru exporturile sale de gaz, a declarat miercuri Kremlinul, promitand o trecere treptata si adaugand ca Moscova ar trebui sa aiba in vedere o lista mai larga de exporturi ce necesita plata in ruble, relateaza

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a avertizat ca este posibil ca Rusia sa nu-si poata indeplini angajamentele externe din cauza sanctiunilor care i s-au impus pentru invadarea Ucrainei, insa aceasta situatie nu va provoca o criza financiara globala, transmite…

- Rusia este aproape de a intra in incapacitate de plata, in urma sancțiunilor impuse de Occident dupa invadarea Ucrainei de catre Vladimir Putin. Economistul-șef al Bancii Mondiale, Carmen Reinhart, a avertizat ca Rusia și aliatul sau Belarus sunt „foarte aproape” de acest scenariu, relateaza The Guardian.

- Fitch a retrogradat ratingul suveran al Rusiei cu sase trepte, de la "B" la "C", spunand ca o intrare in incapacitate de plata este iminenta, dupa sanctiuni si restrictiile comerciale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Costul asigurarii impotriva riscului de default (-incapacitate de plata-nr.) pentru obligatiunile guvernamentale rusesti a urcat luni la un nivel record, dupa ce sanctiunile dure adoptate impotriva Rusiei au determinat Moscova sa adopte masuri de urgenta pentru a-si proteja sectorul financiar, transmite…