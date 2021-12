Stiri pe aceeasi tema

- Kamaz, cel mai mare producator de camioane din Rusia, se gandeste la posibilitatea de a recurge la detinutii din penitenciare, care sa acopere deficitul de forta de munca din uzinele sale, a declarat vineri directorul general de la Kamaz, Sergei Kogogin, transmite Reuters. "Analizam cum am…

- Criza permanenta de forța de munca din ultimii ani impinge companiile la retehnologizare. Linii moderne de producție, complet robotizate, care inlocuiesc cu succes forța de munca, sporind productivitatea, dar și calitatea produselor, au ajuns sa inlocuiasca forța de munca, aflata intr-o permanenta criza…

- Compania rusa Gazprom a propus ca Republica Moldova sa iși ajusteze acordul de liber schimb cu UE și sa amane reformele pieței energetice convenite cu Bruxelles-ul in schimbul unui gaz mai ieftin, relateaza Financial Times, potrivit Mediafax. Fosta republica sovietica a declarat stare de urgența…

- Proprietarii fermelor de pui se confrunta cu lipsa forței de munca, la fel ca producatorii de alimente din Anglia. Britanicii nu se inghesuie sa ocupe slujbele din aceste sectoare dupa ce mulți lucratori est-europeni au plecat. Unul din efectele crizelor generate de Brexit și de pandemie.

- Invitatul ediției din 8 octombrie a emisiunii „#SputnikTalk” la Centrului de presa al Agenției de Presa și Radio Sputnik Moldova este demograful, conferențiarul universitar la Academia de Studii Economice din Moldova, Valeriu Sainsus.

- Deficitul fortei de munca din Marea Britanie a fost rezolvat partial, soferii militari aducand in camioanele cisterna carburantii la benzinarii, pentru a micsora macar putin cozile imense de la benzinarii, scrie Reuters.

- Marea Britanie se confrunta, in aceasta perioada, cu o criza fara precedent in ultimii aproape 25 de ani. Nu exista oameni disponibili pentru mii de posturi in multe sectoare ale economiei, iar industria alimentara e ingenuncheata: rafturile sunt goale și diverse lanțuri de