Rusia se află în incapacitate de plată după ce a ratat termenul limită O posibila intrare in incapacitate de plata a Rusiei a reaparut miercuri, dupa ce Moscova nu a reușit sa plateasca dobanda la datorie, in timp ce presiunea economica asupra Rusiei a crescut in cea de-a patra luna de razboi in Ucraina, potrivit AFP. Vestea ca Rusia este oficial in imposibilitatea de a-și plati creditorii pare sa se apropie inexorabil in ochii celor mai mulți analiști, Moscova avand tot mai multe dificultați in a-și onora datoriile pe masura ce sancțiunile occidentale se inaspresc. Intrucat cele trei mari agenții internaționale de rating financiar nu mai acorda ratinguri Rusiei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

