Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va scoate la licitatie, la 30 octombrie, cu un pret de pornire de peste 240.000 de euro, apartamentul detinut de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si de sotia acestuia, Olena Zelenska, in Ialta, in peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal de Moscova in 2014.

- Rusia va scoate la licitatie, la 30 octombrie, cu un pret de pornire de peste 240.000 de euro, apartamentul detinut de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si de sotia sa din peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal de Moscova in 2014, transmite sambata EFE, potrivit digi24.ro .

- Rusia va scoate la licitatie, la 30 octombrie, cu un pret de pornire de peste 240.000 de euro, apartamentul detinut de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si de sotia acestuia, Olena Zelenska, in Ialta, in peninsula ucraineana Crimeea, anexata ilegal de Moscova in 2014, transmite sambata EFE.

- Autoritațile instalate de Rusia in Crimeea intenționeaza sa vanda aproximativ 100 de proprietați ucrainene, inclusiv una aparținand președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza Reuters. Vladimir Konstantinov, președintele parlamentului pro-rus din Crimeea, a declarat ca proprietațile naționalizate…

- Autoritațile instalate de Rusia in Crimeea au declarat sambata, 16 septembrie, ca intenționeaza sa vanda aproximativ 100 de proprietați ucrainene, inclusiv una aparținand președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite The Guardian . Vladimir Konstantinov, președintele parlamentului din Crimeea,…

- Rușii denunța un atac cu drone din Ucraina asupra unui șantier din Sevastopol. Autoritațile anunța 24 de persoane ranite. „Sevastopolul a fost atacat de inamicii nostri … Informatiile preliminare indica faptul ca incendiul a fost provocat de un atac cu rachete”, a transmis Razvozhaev pe Telegram. „Toate…

- Coalitia care sprijina lupta Ucrainei impotriva invaziei ruse nu va sprijini Kievul daca acesta va muta ostilitatile pe teritoriul rusesc, a declarat duminica, 27 august, presedintele Volodimir Zelenski, citat de News.ro. ”Cred ca acesta este un mare risc, cu siguranta vom fi lasati singuri”, a declarat…

- Premierul ucrainean Denis Smigal a anuntat miercuri ca guvernul sau va aloca pentru restul acestui an 40 miliarde de grivne (aproximativ un miliard de euro la cursul de schimb actual) pentru a finanta productia de drone de catre producatorii ucraineni, potrivit EFE. „Acum un an, datorita initiativei…