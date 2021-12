Rusia scoate deținuții la muncă. Ce vor face Producatorul rus de camioane Kamaz ar putea folosi detinuti la fabricile sale, din cauza deficitului de angajati. ”Evaluam cum sa aplicam programul (de lucru) dezvoltat de Serviciul Federal al Penitenciarelor”, a spus Kogogin reporterilor. Compania se confrunta cu o lipsa de 4.000 de angajati la unitatile sale de productie din Naberezhnye Chelny, un oras industrial aflat la peste 900 de kilometri est de Moscova, a spus el. Compania are 24.000 de angajati acolo. Kamaz, care este detinuta in proportie de 47% de conglomeratul de stat Rostec si de 15% de Daimler, a adus deja lucratori migranti din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare producator de camioane din Rusia, Kamaz, in considerare aducerea de prizonieri la munca la cele mai mari fabrici ale sale pentru a compensa deficitul de forta de munca, a declarat vineri directorul general Serghei Kogogin, citat de Reuters.”Evaluam cum sa aplicam programul (de lucru)…

- ”Evaluam cum sa aplicam programul (de lucru) dezvoltat de Serviciul Federal al Penitenciarelor”, a spus Kogogin reporterilor. Compania se confrunta cu o lipsa de 4.000 de angajati la unitatile sale de productie din Naberezhnye Chelny, un oras industrial aflat la peste 900 de kilometri est de Moscova,…

- Deficitul de forța de munca impinge la soluții extreme in Rusia. Producatorul de camioane Kamaz vrea sa lucreze cu detinuti. Compania are nevoie de 4.000 de oameni și va apela la sistemul penitenciar.

- Cel mai mare producator de camioane din Rusia, Kamaz, ia în considerare posibilitatea de a aduce deținuți care sa lucreze la cele mai mari fabrici ale sale pentru a compensa deficitul de forța de munca, a declarat vineri directorul general Serghei Kogogogin, citat de Reuters."Analizam…

- Kamaz, cel mai mare producator de camioane din Rusia, se gandeste la posibilitatea de a recurge la detinutii din penitenciare, care sa acopere deficitul de forta de munca din uzinele sale, a declarat vineri directorul general de la Kamaz, Sergei Kogogin, transmite Reuters. "Analizam cum am…

- Cu toate acestea, Toyota, cel mai mare producator auto din lume, anticipeaza ca vanzarile sale de vehicule integral electrice sa ajunga la doar 3,5 milioane de vehicule pana la sfarsitul deceniului, respectiv o treime din vanzarile sale actuale de vehicule. Ponderea este mai mica fata de companii concurente…

- Compania petroliera Lukoil este o corporație multinaționala energetica rusa cu sediul la Moscova, in Rusia. Aceasta este specializata in producția, transportul, extracția și vanzarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere. Are filiale in peste 28 de țari din intreaga lume, printre care și țara…

- O pisica a fost prinsa in timp ce incerca sa intre intr-o colonie penala din Rusia avand la gat o zgarda cu droguri, informeaza un comunicat al Serviciului Federal al Penitenciarelor . Personalul coloniei nr.4 din orașul Ivanovo, aflat la 300 de kilometri de Moscova, a prins pisica in timp ce incerca…