Rusia schimbă tactica și atacă Ucraina din nord In incercarea de a incetini și mai mult ritmul contraofensivei lansate de ucraineni in sud, in urma cu trei luni, Kremlinul adopta o noua strategie. Moscova pregatește o ofensiva puternica in nord, pentru a menține mobilizate cat mai multe dintre trupele Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

